Gamberorosso.it - La strada di Siracusa che ospita uno dei più bei mercati del Mediterraneo

Leggi su Gamberorosso.it

Dal chiuso all'aperto, ha seguito il percorso inverso rispetto ad altristorici l'Antico Mercato di: dall'originaria struttura coperta, di cui porta ancora il nome, costruita nel 1900 sulle antiche mura spagnole, a ridosso del Tempio di Apollo, l'odierno mercato di Ortigia, dagli anni '80 svolge le attività di commercio sulla vivace via Emmanuele De Benedictis e nelle strade limitrofe.Il mercato di via Emmanuele De BenedictisNon stranitevi se, appena attraversato il ponte che collega Ortigia a, notate un gran via vai di Ape Car e sentite “vanniare” (gridare) mentre vi godete lo spettacolo del tempio dorico di Apollo, il più antico della Sicilia. Via De Benedictis tutte le mattine all'alba si anima e diventa il più celebre "suq"no. L'antico mercato è un ambiente verace e folkloristico, colorato e vitale, che pullula di banchi e botteghe in cui è possibile trovare ogni bendidio.