Bollicinevip.com - La storica dimora della famiglia Gambino in vendita

Leggi su Bollicinevip.com

LainUn simbolo del crimine organizzato sul mercatoA New York, chi ama le vicende legate alla criminalità rimarrà sorpreso da questa notizia: la prestigiosa tenuta, tra i clan più influenti d’America, viene ora proposta per la. Il prezzo richiesto è di 18 milioni di dollari, una cifra che riflette la sua rilevanzaoltre che il lusso degli ambienti.Un tempo regno del potere esegretezzaVillaPH IGQuesta proprietà esclusiva, situata in una delle aree più riservate di New York, rappresentava il dominio. Circondata da imponenti mura e protetta da avanzati sistemi di sicurezza, incarnava un autentico rifugio per chi dettava le regole del crimine organizzato negli Stati Uniti.