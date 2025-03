Ilrestodelcarlino.it - La saga dei portalettere: la famiglia Baldassarri, postini da più di un secolo

Pesaro, 19 marzo 2025 – Una dinastia dida 112 anni. E’ ladellache, da tre generazioni, lavora per Poste. “Mi chiamo Mirco– racconta l’ultimo della dinastia, che presta servizio nell’ufficio di Pesaro Cacciatori -, lavoro in Poste Italiane da 40 anni ma il rapporto che lega la miaall’azienda dura in maniera ininterrotta da circa 112 anni. Mio nonno Augusto è stato assunto come fattorino nel 1913 a 13 anni. In quegli anni ilavoravano in bicicletta ma per mio nonno la bici non era solo uno strumento di lavoro ma una vera e propria passione sportiva. E nel 1956, all’età di 16 anni, è entrato in Poste mio padre Sante, sempre come fattorino. Sia mio nonno che mio padre lavoravano su tre turni giornalieri di otto ore coprendo così le intere 24 ore per 365 giorni all’anno”.