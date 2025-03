Lettera43.it - La Russia apre al ritorno delle aziende occidentali, ma alle condizioni di Mosca

Leggi su Lettera43.it

Centinaia dihanno cessato o ridotto le operazioni indopo l’invasione su vasta scala dell’Ucraina. Adesso arrivano segnali di apertura aldi queste società: il Cremlino, nell’ambito di possibili negoziati per porre fine alla guerra, ha manifestato interesse adntare le restrizioni per leche rientrano nel Paese. Diversi funzionari e pure il presidente Vladimir Putin hanno precisato però che qualsiasisul mercato russo potrà avvenire esclusivamentedi.L’intervento di Putin al congresso dell’Unione russa degli industriali e degli imprenditori (Getty Images).Putin a industriali e imprenditori: «Ogni accordo richiederà un’attenta e separata valutazione»Putin ha invocato un quadro normativo che faciliti ilstraniere, aperò vantaggiose per i produttori nazionali.