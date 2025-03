Sport.quotidiano.net - La Robur corre verso lo scontro diretto. Mister Magrini ‘conta’ i disponibili

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo il pareeggio del Franchi con il Terranuova Traiana, laha ripreso ieri gli allenamenti: i bianconeri hanno iniziato a preparare la prossima sfida offerta dal calendario, la trasferta di domenica sul campo della Fulgens Foligno. Se, con la fine della stagione regolare che si sta avvicinando, ogni incontro mette in palio punti pesanti, quelli dell’Enzo Blasone, per la squadra di, varranno doppio: gli umbri, al momento, sono secondi in classifica, a +5 da Bianchi e compagni che, con un successo, potrebbero quindi avvicinarsi ai piani altissimi della classifica e a quello che si sono prefissati come obiettivo, il secondo posto. Il tecnico bianconero, ‘da tradizione’, dovrà fare a meno ad alcune sue pedine: oltre agli infortunati Ricchi, che ha terminato anticipatamente la stagione, e Di Gianni (entrambi proseguono con i rispettivi percorsi di recupero), a Foligo non ci sarà Elvaris Suplja: il classe 2006 rimarrà in ritiro con la nazionale Under 21 del Kosovo fino a mercoledì prossimo, sostenendo anche due test amichevoli, contro i pari età e della Turchia e della Moldavia.