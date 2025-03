Gamberorosso.it - La ricetta dello spaghetto aglio, olio e peperoncino di Bruno Barbieri: tre ingredienti che non ti aspetti

Leggi su Gamberorosso.it

Il grande pubblico lo conosce come giudice di Masterchef, quello del "mappazzone". Ma, nato a Medicina, un piccolo comune in provincia di Bologna, il 12 gennaio 1962, ha alle spalle quarant'anni di carriera, il passaggio in ristoranti che hanno fatto la storia della cucina italiana (alla Locanda Solarola a Castelguelfo nel ravennate, al mitico Trigabolo di Argenta nei primi anni Ottanta, e poi La Grotta di Brisighella, nel ravennate, e a San Pietro Cariano in Valpolicella al ristorante Arquade nell’Hotel Villa del Quar-Relais & Châteaux) e una collezione di ben 7 stelle Michelin nonostante il rammarico, ora, sia quello di non averne mai ottenute 3 in una botta sola.Chef di alta cucina ma anche comunicatore vivace sui social e autore di svariati libri di ricette, in quello intitolato "Si fa così!" uscito a novembre 2023 (Cairo editore) raccoglie le "75 ricette buone da impazzire e facili da fare con l'aiutochef" della seguitissima, omonima, rubrica sul suo canale Youtube.