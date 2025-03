Gamberorosso.it - “La retorica della vita bucolica inganna i consumatori”. Storia della casara che vuole "uccidere" Heidi

Irene Piazza si è fatta conoscere al piccolo grande mondo dell’enogastronomia quando faceva i formaggi dell’Azienda Agricola Foradori, un pezzo diviticoltura biodinamica italiana. È stata accolta in Trentino dalla signora del Teroldego, Elisabetta Foradori, che le aveva affidato la gestione del proprio allevamento per la produzione casearia. Col tempo le strade si sono divise: «La considero un’esperienza formativa in cui ho conosciuto più da vicino il mondo del vino». Laoriginaria del Bellunese sognava che le vacche fossero il cuore di una sua attività e che i vitelli non venissero sottratti alle madri nei mesi di svezzamento: «Per chi fa il latte è pratica diffusa quella di levare “subito” i vitelli e venderli a chi produce carne».Dove è finita Irene Piazza?E così Piazza ha trovato una nuova casa, continua a fare degli ottimi formaggi, sia a latte vaccino che caprino.