Iltempo.it - La repubblica da "Amici miei": lotta al governo coi soldi nostri

Leggi su Iltempo.it

Qui non si tratta di fare del moralismo da quattro, né resuscitare battaglie grilline della prima ora (che tanto poi sono finite con sottosegretari a go go, straparlando di «povertà abolita», forse la più memorabile idiozia politica prodotta nel millennio in corso). Niente di tutto questo, per il semplice fatto che nessuna persona di buon senso può negare che la politica ha un costo (perché così funziona la democrazia), quindi per fare le manifestazioni serve che qualcuno metta mano al portafogli. Così come sarebbe assurdo negare l'opportunità di un pubblico finanziamento alla politica, che invece tre decenni di sinistra «manettara» (su questo punto alleata con i fenomeni a cinque stelle di cui sopra) hanno ridotto ai minimi termini (niente ai partiti, qualcosa ai gruppi in Parlamento e nelle assemblee regionali).