La promessa di Elkann al Parlamento | Dal 2026 la produzione di Stellantis aumenterà Ma intanto cambia Ceo

Un appuntamento attesissimo quello di oggi nella Sala Mappamondo di Montecitorio. Proprio qui, l’11 ottobre scorso, l’ex amministratore delegato di, Carlo Tavares, aveva partecipato a un’audizione per illustrare come intendeva invertire il declino dell’industria automobilistica nel nostro Paese, prima di essere estromesso dalla sua carica. Oggi, invece, è il turno del nuovo presidente dell’azienda, John, che, dopo aver rifiutato l’invito a intervenire nei mesi scorsi, prende finalmente la parola. La sala è gremita di parlamentari delle commissioni attività produttive di Camera e Senato, più alcuni big di partito, tutti pronti ad ascoltare i suoi impegni sullaautomobilistica di. «Ci siamo preparati all’audizione di oggi con grande attenzione – spiega– perché per noi l’Italia ricopre un ruolo centrale.