Panorama.it - La presenza silenziosa e indelebile di un padre

Leggi su Panorama.it

La letteratura restituisce con parole vibranti il senso dell’amore filiale e la complessità del rapporto-figlio, un legame fatto di assenze, di sguardi, di gesti non sempre compresi, ma eternamente impressi nel cuore. Uno dei contributi più toccanti è sicuramente la poesia “, se anche tu non fossi il mio” di Camillo Sbarbaro. Un inno alla figura paterna che tocca una dimensione universale di ammirazione e rispetto. ", se anche tu non fossi il mio,, se anche fossi a me un estraneo, per te stesso egualmente t’amerei." scrive il poeta, restituendo l’immagine di unche si ama non solo per il legame di sangue, ma per ciò che è stato: una guida, un esempio, unainsostituibile. È una poesia che invita a guardare ai nostri padri con occhi nuovi, a riconoscerli per quello che sono stati e per ciò che, a volte in silenzio, hanno donato.