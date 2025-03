Sport.quotidiano.net - La Pistoiese riabbiaccia il capitano. Bertolo pronto al rientro a Piacenza

Obiettivoper la, che nel pomeriggio di ieri è tornata a lavorare in vista della sfida valida per la ventottesima giornata di Serie D e in programma domenica alle 14:30 allo stadio Garilli. Una seduta divisa tra il Turchi, dove la squadra arancione ha effettuato la prima parte dell’allenamento, e il Melani, utile soprattutto a rimettere benzina nel motore, mentre per le "prove" di formazione servirà attendere almeno la giornata di giovedì. Questa mattina infatti la squadra arancione svolgerà una seduta di analisi video, tornando poi in campo nel pomeriggio di domani, alle 15 al Turchi, e poi venerdì mattina alle ore 10, sempre al Turchi. Una sfida, quella contro i biancorossi, da non sottovalutare, nonostante gli emiliani stiano disputando un campionato inferiore alle aspettative iniziali e si trovino in piena bagarre per la salvezza.