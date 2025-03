Bresciatoday.it - La piccola Beatrice è morta a soli 3 anni, stroncata dalla malattia

Leggi su Bresciatoday.it

Comunità in lutto per la scomparsa dellaTonelli di Vobarno,da una grave. Abitava in Degagna insieme ai genitori: lascia nel dolore anche i nonni, gli zii, il padrino. La salma riposa nella camera ardente allestita alla Domus funeraria Tela.