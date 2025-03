Liberoquotidiano.it - La piazza degli ignoranti di Michele Serra riscrive la storia greca e Beethoven

Tra le poche idee ma confuse della sinistra polifonica e ondivaga sui temi della guerra e della pace, una certezza almeno c'è: l'arruolamento. Non in divisa, ma nelle filaintellettuali dalla parte “giusta”, non in uniforme ma uniformati al pensiero unico comunque dominante. Un palco, un microfono, la claque, e il gioco è fatto. Se poi c'è anche una spruzzata di cultura “alta” ammannita dall'alto, a uso e consumo della, ancora meglio. Una parte per il tutto e il verosimile come vero. Messa così, non fa una grinza nella nobile concione di sabato: i greci inventarono la democrazia e Atene era una democrazia. Basta prendere un passaggio del discorso di Pericle agli ateniesi, lo si legge con voce impostata ed emozionalmente partecipe come quella di Fabrizio Bentivoglio, e tutto sembra appositamente scritto ieri per oggi, e ogni passaggio diventa una frustrata morale e politica alla contemporaneità.