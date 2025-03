Ilrestodelcarlino.it - La piattaforma ’Area Cratere del Sisma 2016’:: "Incrociamo domanda e offerta del lavoro"

Nell’Appennino centrale sono in arrivo nuovi e innovativi strumenti che consentiranno di rafforzare la formazione degli studenti e di promuovere la crescita del, attraverso un incrocio tra lae l’. Due diverse iniziative che hanno un obiettivo comune: contribuire ad arginare il fenomeno dello spopolamento nel2016 creando le condizioni affinché giovani e lavoratori possano continuare a vivere in quei territori. Le novità introdotte sono state presentate nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta ieri a Palazzo Chigi. L’appuntamento è stato l’occasione per il lancio delladelarea2016.sviluppoitalia.it che permette di consultare i principali dati demografici e del mercato deldi ciascuno dei 138 Comuni appartenenti alldeldeldel 2016.