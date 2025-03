Iodonna.it - La pensionata PAT ha 80 anni, ha lavorato tutta la vita per Trivulzio, ora dopo 40 anni nella stessa casa lo sfratto ma non sa dove andare.

«Sono un’ex dipendente del. Sono, vedova, abito qua da 40e mi è arrivata la lettera in cui c’è scritto che, per finita locazione, devo lasciare laper i primi di settembre.vado a 80che ho speso un capitale per la?». Leggi anche › Pensione anticipata 2025: Quota 103, Opzione Donna e Ape Sociale, cosa cambia Lo ha raccontato, con la voce rotta dall’emozione, Vincenza, detta “Enza” a margine del presidio organizzato dai comitati degli inquilini presso lo stabile del Pio Albergodi via Paolo Bassi 22, in occasione dellodi una famiglia di tre persone, poi rimandato al 29 aprile.«Vivo con mio figlio, ma lui ha la sua, non può stare dietro a me.