La passione, l’amicizia e soprattutto l’inclusione. A Gabriele Lombardelli l’abbraccio della Casolese

Una bella, significativa storia di calcio e di inclusione ha avuto domenica scorsa per protagonista la. A marginesfida in trasferta con l’Argentario per il campionato di Prima categoria - 1-1 per la cronaca il risultato finale del campo al termine di una partita molto combattuta - la società dai colori sociali biancorossi ha stretto amicizia con il giovanesquadra locale, calciatore affetto da sindrome di Down. Nella foto scattata sul rettangolo di Porto Santo Stefano vediamoinsieme con Piero Baldoni, da poche settimane in carica come direttore sportivo - ruolo che riveste in tandem con Giuliano Marrucci -. Dopo aver legato il suo nome alle fasi di ascesa dell’Asta Taverne, Baldoni ha ricevuto di recente l’investitura dal presidente Guglielmo Montagnani.