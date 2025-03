Ilfoglio.it - La musica di oggi non esiste

Ero a un concerto a Villa Brazzale, Campodoro, Veneto, e ho sentito il futuro della: Mozart. Era, suonato dal valoroso Bennewitz Quartet, un quartetto per archi composto nel 1784. Durante l’Andante cantabile mi è venuto in mente Elio, l’Elio di Elio e le Storie Tese, che l’altro giorno ha detto: “Ladinon è peggiore di quella di prima, ladinon”. Laè finita, l’elettronica l’ha avvelenata, il computer l’ha uccisa e ora l’intelligenza artificiale la seppellisce. Si potranno comporre, forse si compongono già, musiche di buon livello senza bisogno di compositori. Basterà il il nerd che scrive il prompt. Componi un quartetto per archi 80% Mozart e 20% Haydn! E la macchina, che ha ascoltato tutti i quartetti di Mozart e tutti i quartetti di Haydn e può smontarli e rimontarli in infiniti modi diversi, rapidamente esegue.