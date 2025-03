Lanazione.it - La Mostra di pittura di Fulvio Pulitini

Arezzo, 19 marzo 2025 – Ladidi. Dal 19 al 26 marzo, ad Arezzo, presso la Galleria Ricasoli (Palazzo della Provincia) è in svolgimento lapersonale didi, in collaborazione con l'Associazione Il Quadrante di Rigutino. Nelle opere ditraspare "un intenso espressionismo visivo, apparentemente semplice, ma in realtà forse frutto di una suggestiva, bucolica visione di mondi rurali forse persi, ma intelligentemente rielaborati con pochi ma essenziali colpi di pennello. I suoi soggetti variano da paesaggi di monti, foreste, paesi ed alberi secolari, da piccole chiese di campagna a ritratti femminili. Un nascosto bisogno di ispirarsi a quelle cose che apparentemente possono sembrare banali, come semplici raffigurazioni di alberi e campi, ma che, come in questo caso, racchiudono un intenso panismo, una misteriosa forma di comunicazione fra piante, un arcaico linguaggio di lontani mondi pagani.