Lettera43.it - La mossa di Nagel su Generali per salvare Mediobanca

Leggi su Lettera43.it

Mentre la partita susi sta impaludando tra dispute in punta di diritto sulla terza lista, quella dei gestori, e sull’opportunità/necessità o meno di presentarla, un’inattesa uscita dell’amministratore delegato diAlbertola riporta su un piano strategico certamente – absit iniuria verbis per il plotone di avvocati che ci sta lavorando – molto più interessante. Che ha detto il capo di Piazzetta Cuccia di così rivoluzionario? Di fatto ha rotto un tabù. La quota che la banca detiene nell’assicurazione triestina, un 13 per cento che vale 7 miliardi e che di fatto ne assicura il controllo, può essere messa sul mercato e il ricavato investito in altre operazioni. Colpo di scena: quelle azioni per oltre mezzo secolo sono state custodite come i gioielli della corona nella Tower di Londra e ora vedono sfatato il mito della loro intoccabilità.