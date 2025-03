Quotidiano.net - La morte di Purgatori. Quattro medici nei guai. I pm: vanno processati

Omicidio colposo. È il reato che la Procura di Roma contesta ache ebbero in cura il giornalista Andrea, morto nel luglio del 2023, e nei confronti dei quali ha sollecitato il rinvio a giudizio. Per il radiologo Gianfranco Gualdi, il suo assistente Claudio Di Biasi e la dottoressa Maria Chiara Colaiacomo, entrambi appartenenti alla sua equipe, e il cardiologo Guido Laudani, l’udienza preliminare è fissata al prossimo 19 settembre. Nell’atto di conclusioni delle indagini, notificato nel dicembre scorso, i pm parlavano di "imperizia, negligenza e imprudenza" nelle cure del giornalista, morto a causa di una endocardite infettiva. Secondo l’impianto accusatorio cristallizzato nel 415 bis, i neuroradiologi non refertarono correttamente l’esame di risonanza magnetica dell’8 maggio 2023.