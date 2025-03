Tpi.it - La manifestazione pro-Europa è stata pagata dal Comune di Roma. La Lega: “Presentiamo un esposto”

Lapro-che si è tenuta sabato scorso in piazza del Popolo afinanziata con fondi pubblici deldi: l’esborso si aggira sui 270mila euro, tra allestimenti, logistica, servizio d’ordine e pulizia. Lo conferma direttamente lo staff del sindaco Roberto Gualtieri, interpellato da Il Giornale: “Sì, ladal”. E la notizia scatena l’ira del centrodestra.Venerdì 21 marzo il tema sarà affrontato in una seduta della Commissione di Controllo diCapitale che si annuncia turbolenta. Lafa sapere di essere “pronta a presentare une ad agire in tutte le sedi”. “Una iniziativa della sinistra – protestano dal Carroccio – può essereda tutti i contribuenti?”.In piazza, sabato scorso, non c’erano bandiere di partito, ma all’iniziativa hanno partecipato a titolo personale diversi esponenti politici del centrosinistra, tra cui la segretaria del Pd Elly Schlein, i due leader di Avs Nicola Fratoianni e Stefano Bonelli e il presidente di Azione Carlo Calenda.