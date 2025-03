Ilgiorno.it - La ludopatia e il sovraindebitamento: la legge fornisce una soluzione

PillitteriMi scrive una lettrice molto preoccupata per il figlio, poco più che trentenne. Secondo quanto mi racconta, è emerso che l’uomo ha un grave problema di. E, a causa di questa dipendenza, sta lasciando una pesante scia di debiti che rischiano di travolgere la sua famiglia. Ovviamente la mamma lettrice mi chiede se la normativa in vigore nel nostro Paese sulpuò essere applicata anche in questi casi. La risposta che possiamo dare alla lettrice è sì. Lainfatti considera la sindrome ludopatica, a tutti gli effetti, come una forma di malattia. E questa a considerazione prevale sui consueti criteri di assenza di dolo e colpa grave. Ciò nella misura in cui si dimostri che i debiti contratti siano riconducibili all’addiction. La normativa, tuttavia, è molto severa nel subordinare l’accesso alle misure previste alla presa in carico da parte di un Serd (Servizi per le Dipendenze patologiche) e alla sottoposizione a un apposito programma di recupero.