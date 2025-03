La lettera di Mattarella a Papa Francesco | Si affievoliscono le ragioni del Diritto la sua voce rimane più che mai necessaria

Leggi su Open.online

«Mentre al livello internazionale sembrano affievolirsi ledele di una corretta articolazione della convivenza tra gli Stati, la Suaè e resta più che mai». A scriverlo è il presidente della Repubblica Sergio, in unadiretta ain occasione del dodicesimo anniversario dall’inizio del suo pontificato. Dodici anni in cuiBergoglio è stato al servizio «costante dell’Umanità tutta», guadagnandosi la riconoscenza del popolo italiano. Laè anche occasione per il Capo di Stato, «con sentimenti di particolare e affettuosa vicinanza», di porre al pontefice gli auguri di«ogni benessere», così come «quelli – vieppiù sentiti – di pronto ristabilimento» dal ricovero al Policlinico Gemelli.Ladi: «La Vostra è una»«Santità, è con sentimenti di particolare, affettuosa vicinanza che mi dirigo a Lei per porgerLe i migliori auguri nella lieta ricorrenza del solenne inizio del Pontificato.