La "guerra dei cingolati": Cina e Corea del Sud si sfidano per i clienti del Medio Oriente

Abu Dhabi, febbraio 2025. Sotto il sole cocente dell’IDEX, la grande fiera della difesa che ogni due anni trasforma la capitale emiratina in una vetrina di cannoni e missili, è andato in scena un duello che sa di futuro. Da una parte ladel Sud, con il suo K9 Thunder, un obice cingolato che ha conquistato mezzo mondo; dall’altra la, che ha portato il suo SH16A, un semovente ruotato con torretta automatica e ambizioni globali. Pochi metri di distanza tra i due stand, ma un abisso di strategie, geopolitica e sogni di potenza. Qui, tra il ronzio dei climatizzatori e il vociare dei generali, si è giocata una partita che va ben oltre il commercio di artiglieria: è una sfida per l’influenza, un braccio di ferro tra due potenze emergenti che vogliono dire la loro in unaffamato di armi moderne.