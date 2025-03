It.insideover.com - La guerra a Gaza serve a Netanyahu: Ben-Gvir pronto a tornare nel governo

Con oltre 430 morti in un solo giorno, il genocidio aè ricominciato a pieno regime. Una mattanza che ha interrotto la fragile tregua nella Striscia, e che, stando alle continue dichiarazioni di alcuni ministri israeliani, era drammaticamente predicibile, seppur non in questa misura (si è trattato di uno degli attacchi più feroci dell’Idf da quando è iniziata la). Nei bombardamenti di martedì 18 marzo, asono morti almeno 176 bambini.Al’appoggio di Ben-La ripresa dei bombardamenti è arrivata in un momento decisivo pere il suo, che ultimamente presentava non poche difficoltà nel raggiungere una solida maggioranza. Ebbene, la coalizione del Primo ministro dipende dalla ripresa dellae da alcuni cambiamenti nella sicurezza, condizioni richieste da Itamar Ben-per rientrare nele stabilizzare l’esecutivo.