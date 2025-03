Ilfattoquotidiano.it - La grande beffa dei fondi ESG europei, quasi 5mila hanno investimenti nell’industria petrolifera

Nel giorno in cui l’organizzazione metereologica mondiale fa sapere che nel 2024 è stata raggiunta la più alta concentrazione di Co2 nell’atmosfera degli ultimi 800mila anni, uno studio di un team di ong (Facing Finance e Ugewald) fa il punto suglidei combustibili fossili da parte deiEsg, ovvero quelli che, in teoria, dovrebbero ispirarsi a criteri si sostenibilità ambientale (la E sta per Environmental), società e governance aziendali. Si scopre così però cheche si pubblicizzano come ESG detengono partecipazioni in aziende dei combustibili fossili.Lo studio, che si basa su un’analisi di oltre 14milache dichiarano di puntare a obiettivi ambientali, sociali e di governance, ha scoperto che oltre un terzo di queiha investito complessivamente più di 123 miliardi di euro (134 miliardi di dollari) in società che “sostenevano attivamente” progetti finalizzati ad aumentare la produzione di petrolio, gas e carbone.