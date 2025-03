Oasport.it - La giovane promessa Margherita Castellani: “I 200 metri la gara preferita, ma farò anche 100 e 400”

è stata ospite di Sprint2u, trasmissione di approfondimento sull’atletica leggera condotta da Ferdinando Savarese e visibile sul canale Youtube di OA Sport. La perugina classe 2008 rappresenta uno dei talenti più interessanti della velocità femminile italiana, come dimostra lo splendido argento nei 200 agli Europei U18 della scorsa estate ed il recente record nazionale allieve dei 200 indoor con 23.63 ad Ancona.“Io ho cominciato a fare atletica molto presto, a quattro anni e mezzo. Diciamo che l’atletica è sempre stata nella mia vita e nella mia infanzia, perché mia sorella faceva atletica ed io ho passato molto tempo con leivedendo le sue gare nei weekend. È l’unico sport che io abbia mai fatto e non saprei nemmeno immaginarmi in un altro sport. Ho cambiato parecchie società e poi finalmente ho trovato quella giusta.