La Gazzetta insiste | Conte in lizza per la Juventus insieme a Gasperini e Pioli

Lainper laa Gasperini e Pioli. Dopo il 0-4 in casa per la prima volta dopo 58 anni contro l’Atalanta, dopo il 3-0 della Fiorentina, il posto di Motta allaè a rischio anche in caso di conquista dell’obiettivo minimo stagionale, ovvero il raggiungimento della qualificazione alla Champions League. La società fa le sue valutazioni e quello contro il Genoa sarà un match decisivo. Lascrive dei possibili scenari in caso di ulteriore figuraccia.“Tre i profili (molto diversi) monitorati dal club bianconero, ognuno con aspetti positivi e altri problematici: Gasperini,e Pioli. Più il “piano d’emergenza”, quello in caso di esonero a stagione in corso (eventualità che comunque il club vuole evitare)“.Leggi anche: Tardelli: «Sulla panchina dellal’anno prossimo vedo bene» (Tuttosport)Gasperini,o Pioli: i tifosi dellahanno un solo nome in testaPer quanto riguarda Gasperini, l’attuale tecnico dell’Atalanta “porterebbe la sua juventinità (è cresciuto in bianconero da allenatore e poi ha allenato nel settore giovanile per 9 stagioni, dai Giovanissimi alla Primavera, vincendo il Torneo di Viareggio nel 2003), la capacità di vincere (dimostrata l’anno scorso con l’Europa League dell’Atalanta) e l’euforia che avrebbe nel reare il sogno della propria carriera.