La Francia vuole guidare la nuova corsa europea all’intelligenza artificiale

Nell’ottocento c’è stata laall’oro, nel novecento laallo spazio e oggi lafrontiera è la. Chi ne resterà fuori sarà come un medioevale nel mondo post rivoluzione industriale, costretto a subire l’egemonia produttiva di chi possiede questo indispensabile mezzo di produzione. Questi sono anche gli anni dellaalla difesa e sì, l’IA è uno strumento indispensabile anche in questo campo, come in tutti gli altri. Con le relazioni Ue – Usa al minimo storico, non è pensabile che il vecchio continente viva alle dipendenze delle IA statunitensi.Lo sa bene Emmanuel Macron, che ha appena annunciato un piano di investimenti da centonove miliardi di euro per posizionare latra le potenze mondiali dell’intelligenza. Il piano prevede trentacinque data center, che con una legge apposita sono stati definiti “progetti di interesse nazionale”.