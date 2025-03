Bergamonews.it - La fine dei rapporti familiari e l’improvvisa povertà: i padri separati provano a rinascere al convento di Baccanello

Lontani da qualsiasi scelta di campo, completamente disinteressati ad entrare nel merito e a dirimere questioni relative a cause o colpe. Lo chiarisce immediatamente Francesco Danilo Riva, presidente dell’AssociazioneFrancescano diAps che oltre a salvare l’omonima struttura gioiello della frazione di Calusco d’Adda l’ha anche trasformata nella “Casa nel Chiostro”, uno spazio per l’accoglienza temporanea e la riabilitazione deiin condizioni di disagio economico, lavorativo o psicologico.Un’emergenza più grande e più vicina a noi di quanto si possa pensare e bastano i dati elaborati da Caritas per comprenderne subito la portata: circa 800mila uomini vivrebbero in condizioni diin seguito allo sgretolamento dei propri, ridotti a dormire per strada, in macchina o in giacigli di fortuna.