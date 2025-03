La falsa prima pagina del quotidiano britannico Hull Daily Mail sui 70mila soldati ucraini morti a Kursk

Leggi su Open.online

Circola l’immagine raffigurante ladella testata britannica, dove leggiamo nel titolo d’apertura la seguente notizia: «nella regione disonoinvano». A condividerla, in Italia, è Giorgio Bianchi, ex candidato con il partito filorusso Italia Sovrana e Popolare nelle scorse elezioni del 25 settembre 2022. L’immagine, in realtà, è un falso.Per chi ha frettaLaè datata 13 marzo 2025.La veradel 13 marzo 2025 non riporta una notizia sui.AnalisiLacircola accompagnata dal seguente testo:“invano” solo nella regione di.Sommateci tutto il resto.Un’ecatombe.Un sacrificio tanto colossale quanto inutile, al servizio degli interessi imperiali nel Vecchio Continente.