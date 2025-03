Liberoquotidiano.it - La diplomazia dell'hockey per risolvere i conflitti

Leggi su Liberoquotidiano.it

Nella telefonata di ieri fra i presidenti di Stati Uniti e Russia, Donald Trump e Vladimir Putin, si è riaperto spazio per quella «o sport» che talvolta ha favorito il riavvicinarsi di potenze rivali. Non c'è nulla di meglio, infatti, che affidarsi al linguaggio pacifico e universaleo sport per preparare la distensione. E dato che Putin stesso è appassionato praticante disu ghiaccio, tanto da indossare spesso la magliaa nazionale russa, non poteva esimersi dal proporre questo sport, popolare anche negli USA come ulteriore “ponte” fra Mosca e Washington. Un'idea che, fra l'altro, rimanda alla celebre «del ping pong» che nel 1971 favorì il riavvicinamento fra la Cina di Mao Zedong e gli Stati Uniti, allora retti da Richard Nixon. Il leader del Cremlino ha fatto balenare all'uomoa Casa Bianca un progetto di partite amichevoli fra squadre rappresentativea NationalLeague, o Nhl, che raggruppa 32 compagini disu ghiaccio di Stati Uniti e Canada, e squadrea eurasiatica KontinentalLeague, o Khl, per dirla alla russa Kontinental'naja Chokkejnaja Liga, che è formata da 22 team non soloa Russia, ma anche di Kazakhstan, Bielorussia e Cina.