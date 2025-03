Metropolitanmagazine.it - La Corte Costituzionale concede anche ai detenuti del 41-bis il diritto a quattro ore d’aria

Nella giornata di ieri, laha dichiarato illegittimo il limite di due oreal giorno stabilito per icon il regime del cosiddetto “carcere duro”, il 41-bis.loro, dunque, avrebberoore, salvo eccezioni. Le singole carceri o i magistrati di sorveglianza potranno dunque decidere di ripristinare il vecchio orario se ci saranno motivi validi e giustificati, o in caso di qualche situazione particolare. Il caso è arrivato alladopo il ricorso di un detenuto del carcere di Bancali, dove si troval’anarchico Alfredo Cospito, che aveva a sua volta protestato contro le restrizioni. L’uomo aveva portato avanti per mesi un lungo sciopero della fame, riuscendo ad attirare l’attenzione di tutto il Paese, e dando vita a un accesso dibattito a riguardo.