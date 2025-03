Lanotiziagiornale.it - La Corea del Nord utilizza i propri hacker per fare incetta di Bitcoin. Secondo gli ultimi rapporti, Pyongyang è il terzo Paese del mondo per riserve di criptovalute

Ladeldi Kim Jong-un, considerata lo Stato più isolazionista dele uno dei Paesi più poveri, possiede un vero eo tesoretto in. A rivelarlo è Binance News, piattaforma di notizie del colosso globale degli scambi diBinance,cuiha accumulato, in modo illecito attraverso furti digitali commessi dai suoi, almeno 13.562, per un valore di 1,14 miliardi di dollari.Il dato, che renderebbe ladelilalper disponibilità didopo Stati Uniti e Regno Unito, è stato pubblicato dal sito informativo sulla base di un’analisi di Arkham Intelligence, un’azienda con sede nella Repubblica Dominicana specializzata nell’analisi delle transazioni blockchain per individuare attività sospette come il riciclaggio di denaro.