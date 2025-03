Iodonna.it - La convinzione comune che le stagioni inizino sempre il 21 del mese, è in realtà un malinteso, perché, invece, non hanno una data fissa. L'ultimo weekend di marzo, arriva anche l'ora legale

Ormai ci siamo: l’equinozio di primavera, simbolo di equilibrio e punto di partenza per la rinascita della natura, è alle porte. Quest’anno, l’evento astronomico avverrà domani, 20, alle 10:01 italiane, segnando così l’inizio ufficiale della stagione delle giornate luminose e delle temperature in ascesa. Tornano le giornate Fai di primavera: palazzi aperti il 22 e il 23X Leggi› Torna l’ora: lancette spostate in avanti di un’ora il 30Equinozio di primavera 2025, sarà domani 20