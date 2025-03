Ilfoglio.it - La comunità scientifica risponde a Coldiretti: "Le richieste sulla carne sintetica non hanno base scientifica"

Per tutelare lacoltivata dai pregiudizi antiscientifici, i ricercatori impegnati in Italia e in Europa scrivono un appello ai ministri Francesco Lollobrigida e Orazio Schillaci. L'occasione è la manifestazione organizzata dacontro l’Efsa, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che si svolge oggi a Parma. Secondo l'appello dei ricercatori, quello diè "un tentativo preoccupante di delegittimare il lavoro dellaindipendente e il quadro normativo europeo sui nuovi alimenti, tra i più rigorosi al mondo". Gli agricoltori chiedono all'authority di regolamentare lacoltivata come un farmaco anziché come un alimento, cambiando così le regole utilizzate per autorizzare i cibi cellulari. Una richiesta che si inserisce nella scia di manifestazioni contro laportate avanti in questi anni dall'associazione guidata da Ettore Prandini.