Quotidiano.net - La Commissione Europea presenta il Libro Bianco sulla Difesa: nuove deroghe e investimenti

Lahato il, che raggruppa elementi del programma ReArm Eu e combina nuovi elementi, che danno più dettagli sull'uso dei fondi e delle partnership. LaUe invita gli Stati membri ad attivare entro fine aprile leal Patto di stabilità perinpermettendo di superare i limiti di spesa dell'1,5% del Pil l'anno per 4 anni. "Offriamo maggior flessibilità". "Dobbiamo assumerci più responsabilità per rafforzare le nostra capacità di", ha detto il commissario Ue Valdis Dombrovskis, a un gruppo di giornalisti tra cui ANSA. Le spese ammesse saranno solo quelle già classificate per lanei conti pubblici (Cofog): "Vogliamo evitare un defence washing", cioè che spese diverse vengano mascherate pernella, ha spiegato.