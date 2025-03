Lanazione.it - La città dei giovani lettori: un tuffo nell'universo della narrativa per ragazzi

Firenze, 19 marzo 2025 - Presenza e visione. Per diffondere cultura, perché i libri sono vita, società, storia. E la terza edizione de "Ladei" si conferma un'officina di educazione e divulgazione scientifica, che cura il presente con uno sguardo al futuro. La manifestazione promossa da Fondazione Cassa di Risparmio e Associazione Wimbledon Aps è un progetto culturale curato dalla libreria Premio Andersen Farollo e Falpalà, che presenta cinque giorni di laboratori, spettacoli, letture animate, talk per genitori e insegnanti, attività per le scuole e incontri con ospiti internazionali. Un ruolo centrale è svolto in questa edizione dalle scuole, ospiti dal 1 al 4 aprile a Villa Bardini di matinée dedicate ai diritti dei cittadini e delle cittadine, all'ecologia, all'avventuracrescita e alle sue zone d'ombra: un ventaglio di argomenti rivolti a 670 studenti degli istituti primari e secondari del territorio, che potranno dialogare con autori italiani ed internazionali.