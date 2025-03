Linkiesta.it - La chiocciola, un alimento da apprezzare

Da oggi sulle tavole c’è un cibo sano, biologico, versatile e che ama l’ambiente: è ladi Cherasco, la nuova frontiera del cibo che fa bene, a voi e al pianeta. La storia inizia qualche anno fa quando si crearono in Piemonte allevamenti di chiocciole della specie Helix, la più pregiata. «Il nostro intento – ci spiega Simone Sampò, direttore dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura Cherasco e di Lumacheria Italiana – è stato quello di avere un prodotto controllato e bilanciato, con un processo produttivo che potesse dare grandi quantità a fronte di un dispendio di acqua di soli centocinquanta litri per un chilogrammo di chiocciole vive. Le nostre chiocciole crescono in incubatori e in cinque mesi sono pronte per essere utilizzate perché tutto è curato nel dettaglio, secondo quanto stabilito dal Metodo Cherasco, sviluppato dall’Istituto Internazionale di Elicicoltura Cherasco e dall’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo».