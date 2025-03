Ilgiorno.it - La cattura di “Dollarino”. Il luogotenente dei Senese preso sul Mar dei Caraibi

I carabinieri del Nucleo investigativo ne hanno mappato i movimenti oltre Atlantico, scoprendo che il 2 febbraio era arrivato in Sudamerica dopo aver attraversato il confine con Panama. Un mese e mezzo dopo, è scattato il blitz Armagedon del Grupo Alianzas Estrategicas della direzione di intelligence della polizia colombiana: Emanuele Gregorini è stato arrestato nell’appartamento che aveva affittato in un grattacielo di 30 piani a Cartagena de Indias, metropoli da un milione di abitanti affacciata sul Mar dei. Così è finita la latitanza del trentacinquenne nato a Marino, in provincia di Roma, legato al clane ritenuto un esponente di spicco dell’inedito consorzio mafioso smantellato dall’inchiesta Hydra. Ato grazie alla collaborazione dell’Unità I-Can (Interpol cooperation against ’ndrangheta) dello Scip della polizia e dell’esperto per la sicurezza a Bogotà – è stata notificata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere che lo accusa di averparte all’associazione criminale di tipo mafioso, come reso noto dal procuratore capo Marcello Viola.