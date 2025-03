Lettera43.it - La Casa Bianca: «Terminata la telefonata tra Trump e Zelensky»

All’indomani della conversazione con Vladimir Putin, durante la quale il presidente russo ha rifiutato la proposta degli Stati Uniti di un cessate il fuoco completo di 30 giorni, accettando però una tregua limitata alle infrastrutture energetiche ucraine, Donaldha chiamato Volodymyr. A comunicare l’inizio della chiamata è stato su X l’assistente Dan Scavino.Happening Now—Presidentis in the Oval Office on a call with President Volodymyry of Ukraine.— Dan Scavino (@Scavino47) March 19, 2025Latraè iniziata alle 15 italiane ed èmeno di due ore dopo. A seguito della conversazione tra il presidente Usa Putin, avvenuta il 18 marzo,ha dichiarato che l’Ucraina è pronta a sostenere la proposta di fermare gli attacchi alle infrastrutture energetiche, aggiungendo si aspettarsi una conversazione dal presidente Usa, per ricevere maggiori dettagli sugli accordi con la Russia.