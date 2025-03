Gamberorosso.it - "La carne coltivata come i farmaci? È una bugia, nessuna base scientifica". Gli scienziati contro Coldiretti

C'è chi la ritiene la nuova frontiera dell'alimentazione sostenibile, chi l'emblema dei cibi nocivi perché ultraformulati. Eppure sinora nessuno aveva mai paragonato laad un farmaco. Succede tra le fila di, che ha indetto per oggi 19 marzo una marcia a Parma, promossa con lo slogan #facciamoluce, verso la sede dell'autorità europea per la sicurezza alimentare. “Cibo dalle campagne non dai laboratori”, “Più ricerca medica”. E ancora “I cittadini europei non sono cavie”. Sono solo alcuni degli slogan levati nel corteo composto da circa 20mila persone con cui gli agricoltori hanno chiesto maggiore rigore scientifico verso la, da regolamentarefarmaco e nonalimento. Un appello che ha suscitato l'ira della comunitàche ha risposto con fermezza in una lettera: «Tentativo preoccupante di delegittimare il lavoro della comunitàindipendente».