La cannabis? Fa male al cuore soprattutto per gli under 50

Laè sempre più diffusa e, con la legalizzazione in molti paesi, viene spesso percepita come una sostanza sicura. Tuttavia, due recenti studi sollevano un serio allarme: l’uso regolare di marijuana aumenta in modo significativo il rischio di infarto, anche nei giovani e negli adulti sani sotto i 50 anni. Secondo i dati raccolti, chi fa uso diha un rischio sei volte superiore di avere un infarto rispetto ai non consumatori. Queste ricerche, che analizzano milioni di casi, dimostrano che lanon è priva di effetti negativi sule che il suo impatto sulla salute cardiovascolare è comparabile a quello del fumo di sigaretta.Gli studi sono stati condotti utilizzando due metodi diversi: Un’analisi retrospettiva su oltre 4,6 milioni di persone e una meta-analisi di 12 studi precedenti, per un totale di oltre 75 milioni di soggetti analizzati.