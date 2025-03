Ilrestodelcarlino.it - La candidatura dei teatri. Patrimonio dell’umanità: "Verdetto entro il 2026"

Quattordicistorici delle Marche candidati amondiale. L’Italia li ha infatti proposti per l’iscrizione nella lista delmondiale dell’Unesco nel. La proposta di sito seriale – "Il sistema deicondominiali all’italiana del XVIII e XIX secolo nell’Italia centrale" – si compone di diciottoin tre regioni (14 nelle Marche, due in Emilia-Romagna e altrettanti in Umbria), è stata promossa dalla Regione Marche, coordinata dal servizio Unesco del ministero della cultura, col supporto del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della rappresentanza permanente d’Italia all’Unesco. "Ladeistorici va avanti con un percorso molto articolato, siamo in una fase delicata e complessa", dice Chiara Biondi, assessore regionale alla cultura.