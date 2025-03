Metropolitanmagazine.it - La campagna primaverile di Calvin Klein è firmata Bad Bunny

Ha spopolato proprio in queste ore la nuovaspring-summer 2025 di Bad. Il cantante portoricano ha infatti posato per la nuova collezione, pubblicata dal notissimo brand celebre per l’intimo sui suoi canali. Laè stata scattata da Mario Sorrenti, e ha come tracklist principale la canzone “Eoo”, direttamente dal suo ultimo album “Debì tirar mas fotos”.Badè ladell’annoPer quanto riguarda lafotografica, gli sono di Mario Sorrenti, nella cornice di Porto Rico. Badè perfettamente a suo agio nella sua isola natale. Negli scatti e nelle riprese compare e si percepisce la sua personalità potente. A dare ancora più personalità a questaè sicuramente anche la sua hit Eoo. Il cantante ha commentato in maniera molto positiva questo progetto.