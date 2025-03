Lanazione.it - La Camminata in Val di Chio: la valle di Dio

Arezzo, 19 marzo 2025 – Lain Val di: ladi Dio Domenica 30 marzo un viaggio tra natura, storia e arte nei giorni della Festa dell’Annunciazione e dell’Antico Capodanno della Toscana In occasione dell’Anno del Giubileo della Speranza, il CSI Arezzo e Il Cammino della Traslazione ASD, con il patrocinio del Comune di Castiglion Fiorentino e la collaborazione dell’Unità Pastorale di S. Giuliano in Collegiata, San Marco alla Nave, S.S. Maria e Cristina in Pieve di, organizzano un evento speciale: lain Val di. Un’opportunità unica per scoprire e riscoprire sentieri, paesaggi, borghi storici e tradizioni dellache il Duca Leopoldo di Lorena definì la “di Dio”. L’iniziativa si terrà domenica 30 marzo 2025, in prossimità della Festa dell’Annunciazione (25 marzo) e Antico Capodanno della Toscana, data che fino al 1749 segnava l’inizio dell’anno civile e religioso nella regione.