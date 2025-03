Agi.it - La Camera di Commercio di Roma ha un nuovo dipendente: si chiama ADRIANO ed è un robot

AGI -è ildelladidiche entrerà in servizio lunedì 24 marzo. Stamattina è stato presentato al pubblico, dal presidente Lorenzo Tagliavanti e dal segretario generale delladi, Pietro Abate. Si tratta di une prenderà servizio proprio nel Tempio di, da qui il nome. È settato per rispondere in due lingue (per ora italiano e inglese) ai visitatori del monumento sede delladi, non solo sulla storia del luogo ma anche sulle attività dell'istituzione per cui “lavora”. Ilpresentato stamattina alla stampa è frutto di un progetto sperimentale che vede insieme IIT-Istituto Italiano di Tecnologia, il suo spin-off qbics, Sapienza Università die la start up Babelscape. Tra gli altri in sala erano presenti anche Fabrizio Ghera, Assessore Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio e Guido Scorza, componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali.