Formiche.net - La battaglia di Biagi sul lavoro non si è mai conclusa. Scrive Bonanni

Ogni anno, commemorare Marconel giorno della sua scomparsa, avvenuta tragicamente per mano delle Brigate Rosse, rappresenta un dovere morale e civile. Ricordarlo significa mantenere vivo il dibattito sulle sue idee innovative, ancora oggi oggetto di resistenze e ostilità.ha lasciato un insegnamento limpido: il benessere dei lavoratori e, più in generale, del Paese intero, si costruisce su pilastri solidi come la formazione professionale, una contrattazione collettiva orientata alla partecipazione attiva, salari legati alla produttività e alla redditività aziendale, oltre che al merito. A questa visione si aggiungeva la sua idea di un welfare pubblico strettamente intrecciato con le politiche attive dele con sistemi sussidiari regolati dai contratti collettivi nazionali (Ccnl), nonché dalla partecipazione diretta dei lavoratori alle decisioni aziendali.