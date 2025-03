Laspunta.it - La 425° edizione della Fiera di Grottaferrata presentata a Palazzo Valentini

Questa mattina, alle 11, saràl’425nazionale di. Un evento come al solito senza precedenti per unache è la più antica del panorama fieristico nazionale.Una feria antica ma che si rinnova e le novità quest’anno sono tante.Intanto la scelta dell’amministrazione Di Bernardo di riportare l’evento in house. Una scelta condivisa dopo le scorse edizioni dell’evento che aveva perso di smalto e di attrattività.Riportare lain house significa anche tornare a caratterizzare larecuperando quel filo conduttore che lega, in maniera indissolubile, la città diall’Abazia di San Nilo e a tutto il territorio dei Castelli eCapitale.Unache quest’anno introduce diverse novità a cominciare dagli spazi fieristici in open space, dove i visitatori potranno spaziare senza essere costretti in una sorta di percorso dantesco, potendo sicuramente meglio ammirare gli espositori presenti.