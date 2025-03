Sport.periodicodaily.com - Kosovo-Lituania: le probabili formazioni

Gara valida per l’andata degli spareggi di Nations League 2025. I padroni di casa si giocano l’accesso in Lega B contro gli ospiti che devono invece evitare la retrocessione in Lega D.si giocherà giovedì 20 marzo 2025 alle ore 20.45.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa si sono piazzati a sorpresa secondi nel girone 2 di Lega C di Nations League, con 12 punti frutto di quattro vittorie e due sconfitte, alle spalle della Romania capolista ma davanti a Cipro e. Un risultato sorprendente per la Nazionale di Foda che ora si gioca la promozione nella Lega superiore.I lituani hanno invece deluso le aspettative, classificandosi penultimi nel gruppo 4 di Lega B con due vittorie, un pareggio e tre sconfitte, davanti a Montenegro ultimo, ma dietro a Galles e Turchia, rispettivamente prima e seconda.